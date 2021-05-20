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Gündem FETÖ'den aranıyordu! Saklandığı evde yakalandı
Gündem

FETÖ'den aranıyordu! Saklandığı evde yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki A.A.E. isimli kadın saklandığı evde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:08:00 -
FETÖ'den aranıyordu! Saklandığı evde yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın saklandığı evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki A.A.E. isimli kadın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

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Yorumlar

k.c

zindanlarda çürü in şea ALLAH küfründe devam ediyorsan
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Mert

Yukarı ve orta kesim fetö mensupları şerefsiz fakat alt kesim ise hala kullanıldıklarının farkında değiller onları satan orta kesim fetoculara bir çift laf bile etmiyorlar ve çoğunluğu pişman falan değil,namaz kılmayan,oruç tutmayan,cuma namazına bile gitmeyen fetocular var.Allah doğru yoldan ayırmasın.
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