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Gündem FETÖ'den aranıyordu: Mersin'de yakalandı
Gündem

FETÖ'den aranıyordu: Mersin'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 09:06:00 -
FETÖ'den aranıyordu: Mersin'de yakalandı

Fettulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru K.A.'nın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hükümlü eski polisin adresine operasyon düzenleyen ekipler, K.A.'yı gözaltına aldı.

FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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