FETÖ’den aranan şüpheli öğretmen yakalandı Balıkesir’de FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli öğretmen polis ekiplerince yakalandı.

Balıkesir’de FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli öğretmen polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen 1 şüpheli öğretmen Balıkesir merkezde yakalandı. Yakalanan şahıs ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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