FETÖ’den aranan şüpheli Elazığ’da yakalandı Elazığ’da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Elazığ’da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan M.Y.’nin Yurtbaşı beldesinde olduğunu belirledi. Jandarma Asayiş Timleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Hukuk Fakültesi mezunu olan ve avukatlık stajı yaptığı öğrenilen şüpheli hakkında Konya Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

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