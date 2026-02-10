  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor THY bakın kaç milyon yolcu taşıdı! Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!' 10 Şubat 720: Ömer B. Abdülazîz'in vefatı (Emevi Halifesi) 10 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması! Dumansız Türkiye için sert yasaklar yolda! Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor İlhak için düğmeye bastılar! Katil sürüsünün yetkisi genişletildi Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı
Yerel FETÖ’den aranan şahsı polis paketledi
Yerel

FETÖ’den aranan şahsı polis paketledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
FETÖ’den aranan şahsı polis paketledi

Afyonkarahisar’da FETÖ davasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.B., isimli şahsın FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’den Hakan Fidan’a operasyon! Hafızalardan kazınmayan ihanetin 14. Yılı
FETÖ’den Hakan Fidan’a operasyon! Hafızalardan kazınmayan ihanetin 14. Yılı

Siyaset

FETÖ’den Hakan Fidan’a operasyon! Hafızalardan kazınmayan ihanetin 14. Yılı

FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız
FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Gündem

FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı

Gündem

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün güncel finans yapılanması çöktü! 8 şahıs paketlendi
FETÖ’nün güncel finans yapılanması çöktü! 8 şahıs paketlendi

Yerel

FETÖ’nün güncel finans yapılanması çöktü! 8 şahıs paketlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23