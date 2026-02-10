FETÖ’den aranan şahsı polis paketledi
Afyonkarahisar’da FETÖ davasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.B., isimli şahsın FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem
