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FETÖ'den aranan firari iş adamı tutuklandı

Denizli'de düzenlenen operasyonda firari FETÖ2cü iş adamı Erol Bayır tutuklandı.

23 Ekim 2018 Salı 18:03
FETÖ'den aranan firari iş adamı tutuklandı

Denizli'nin Çardak ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırkan polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen işadamı Erol Bayır tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari Erol Bayır'ı dün  Çardak ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayır tutuklandı.

Erol Bayır'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle kurduğu çiftlikteki 150 keçisi, geçen 20 Eylül'de, aç bırakıldıkları için telef olmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:03
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