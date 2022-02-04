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Gündem FETÖ'den aranan eski emniyet amiri yakalandı
Gündem

FETÖ'den aranan eski emniyet amiri yakalandı

Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri Antalya'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 12:22:00 -
FETÖ'den aranan eski emniyet amiri yakalandı

Antalya'da polis tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.

FETÖ/PDY üyeliği suçundan 2016 yılında KHK kapsamında ihraç olan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan eski Emniyet Amiri A.S.T., Manavgat Tem Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Sorgun Mahallesinde yakalanan A.S.T., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Yorumlar

ROFAR

Emre Uslu şerefsizi yakalansın lokma dağıtcam
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