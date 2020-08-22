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Yerel FETÖ'den aranan Erkan Akkuş enselendi
Yerel

FETÖ'den aranan Erkan Akkuş enselendi

İzmit'te bir eve baskın düzenleyen ekipler, FETÖ'nün eski medya organı Bugün TV'de sunuculuk yapan Erkan Akkuş'u yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:04:00 -
FETÖ'den aranan Erkan Akkuş enselendi

Türk güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kendisini gizleyen FETÖ’cülere yönelik amansız bir mücadele yürüten ekipler, son olarak uzun süre FETÖ medyasına hizmet eden Erkan Akkuş’u enseledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Aldıkları ihbar üzerine Akkuş’un İzmit’teki bir evde saklandığını tespit eden ekipler adrese baskın düzenledi.

Akkuş’u gözaltına alan ekipler, işlemlerin ardından zanlıyı İstanbul’a gönderdi. Erkan Akkuş'un, eski Bugün TV’de sunuculuk yaptığı öğrenildi.

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