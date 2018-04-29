Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'den aranan avukat yakalandı!

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve yakalama kararı bulunan Antalya Barosu avukatlarından Hüseyin T. Antalya'nın Akseki ilçesinde gözaltına alındı.

29 Nisan 2018 Pazar 22:30
FETÖ'den aranan avukat yakalandı!

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetleri sırasında Antalya'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsünde bulunan Hüseyin T. kimlik sorgusunda İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 22:30
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. fetö
  4. antalyaspor
  5. akseki
  6. Antalya Barosu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve La Liga'da Barcelona şampiyon!
    1. Ve La Liga'da Barcelona şampiyon!
    2. İyice abarttılar! Kral Selman eğlence..
    3. Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Bu gece..
    4. TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyon Utaş..
    5. Esed terör örgütü YPG'yi, ABD Esed'i..
    6. Tolgay Arslan'dan maç sonu..
    7. Macron, Ruhani ile görüştü! 1 saat..
    8. Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama:..
    9. İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    10. Katil İsrail'den yine vahşet! 3 şehit
    11. İYİ Partililerin montajlı yalanı..
    12. Fatih Terim: ''Sonuna kadar hak ettik''
    13. Bağdat’ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü
    14. Şenol Güneş'ten maç sonu şaşırtan..
    15. FETÖ'den aranan avukat yakalandı!
    16. Libya'da askeri uçak düştü! Yaralı ve..
    17. Derbi sonrası kavga çıktı! 3 yaralı
    18. Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ayıplı..
    19. Derbide rekor kırıldı!
    20. Afrin şehidinin vasiyeti için Erdoğan..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...
    Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Arabistan’da yalancı bahar!
    Arabistan’da yalancı bahar!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül için ilk yorum
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül için ilk yorum