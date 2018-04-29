FETÖ'den aranan avukat yakalandı!
FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve yakalama kararı bulunan Antalya Barosu avukatlarından Hüseyin T. Antalya'nın Akseki ilçesinde gözaltına alındı.29 Nisan 2018 Pazar 22:30
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetleri sırasında Antalya'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsünde bulunan Hüseyin T. kimlik sorgusunda İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü.
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