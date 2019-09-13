FETÖ’den 2 kaymakam adayına gözaltı Samsun’da Ankara merkezli düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda meslekten ihraç edilen 2 kaymakam adayı gözaltına alındı.

Samsun’da Ankara merkezli düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda meslekten ihraç edilen 2 kaymakam adayı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun’da meslekten ihraç edilen kaymakam adayı Y.D. ile Çankırı’da meslekten ihraç edilen A.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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