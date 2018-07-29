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FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz yeri terk edin"

Firari FETÖ’cü Emre Uslu, MİT’in düzenlediği operasyonlara karşı yurtdışındaki militanlarını uyardı. Yakalanma korkusu yaşayan Uslu, "Ev ve işe giriş-çıkış saatleriniz, gittiğiniz yollar rutin olmasın. Issız, kimsesiz yerlerde bulunmayın" dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 19:51
FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz yeri terk edin"

MİT’in başarılı operasyonları sonrası FETÖ panikte. Örgütün ABD’ye kaçan kara kutusu Emre Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden, teröristbaşı Fetullah Gülen’in "Bulunduğunuz yerleri terk edin” talimatı verdiğini duyurdu. Yurtdışındaki örgüt militanlarına telkinlerde bulunan Uslu’nun "pratik tavsiye" olarak nitelediği talimatlar pes dedirtti. Örgüt militanlarının Türkiye ile arası iyi olan ülkelerde durmaması gerektiğini kaydeden Uslu, FETÖ'cülerin aktif olarak sosyal medya kullanmasını istedi. Uslu, "Aplikasyonlar telefonlarınızın ilk sayfasında bulunsun. Bir şeyle karşılaştığınız anda yayına geçecek konumda olsun" dedi.

PARANOYAK OLDULAR

MİT tarafından yakalanma korkusunu destekçilerine "kaçırılma" paranoyası olarak yansıtan Uslu, "Evden çıkarken, işyerinize gelirken mutlaka dışarı ve aracınızın çevresini kontrol etmeden çıkmayın. İşyerinize vardığınızda mutlaka evdekilere geldiğinizi haber verin. Yoksa kaçırılırsınız, evdekilerin haberi olmaz" mesajını paylaştı.

Emre Uslu’nun ruh halini ise şu ifadeleri net biçimde ortaya koydu:

"Evinize ve işyerinize giriş ve çıkış saatleriniz rutin olmasın. Gittiğiniz yollarınız rutin olmasın. Mümkünse ıssız, kimsesiz yerlere gitmeyin oralarda çok sık bulunmayın. Bize burada bir şey olmaz demeyin."

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 19:51
  1. ABD
  2. MİT
  3. Emre Uslu
  4. FETÖ

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  • AbdAbd18 dk önce
    Pisliginizde bogulun. Tüm cerahatinizle etrafı kirlettiniz.
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