FETÖ’de ‘Gülen’in yerine kim geçecek’ tartışması! Karanlık Kurul'un liderlik kavgası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine kimin geçeceği tartışmaları, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan ‘karanlık kurul üyeleri’ne çevirdi. ‘Başyüceler’ ya da ‘istişare heyeti’ de denilen bu kurul üyelerinden ‘Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi’ sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın ismi liderlik için öne çıkıyor. 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizliğe başlayan Özcan, 1977'de müftü yardımcısı olarak atandığı İzmir'de Gülen ile tanıştı. Özcan, 1992'de vaiz olarak görevlendirildiği Kartal'da örgütün ‘İstanbul imamlığı’nı yaptı. Kısa sürede FETÖ içerisinde hızla yükselen Özcan, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı, ardından Balkan ülkeleri imamlığına getirildi. Sık sık Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşının talimatlarını alan Özcan, 2003'te ‘Türkiye imamı’ oldu.



Kumpasları o planladı



Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden 2006'da emekli olan Özcan, örgütün finans kaynaklarından Kaynak Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye'deki para havuzunu kontrol eden Özcan, örgütün emniyet mahrem imamı ‘Kozanlı Ömer’ kod adlı Osman Hilmi Özdil ile Balyoz, Ergenekon, İzmir casusluk davaları ile 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarını planladı.

Bu faaliyetlerinden dolayı örgütün sözde tayin ve atamaların yanı sıra para akışı gibi konular Özcan’ın sorumluluğuna verildi. Türkiye'deki para kasasının başına getirilmesi kendisinden önce Gülen'e talebelik yapan ve örgütün ‘gelenekçi’ kanadını temsil eden, farklı ülkelerde firari durumdaki Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, İsmet Aksoy, Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin tepkisini çekti. Dünyanın birçok yerinden Pensilvanya'ya gönderilen paraları, kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan'ın örgüt içerisinde hedef alınması üzerine devreye giren elebaşı Gülen, yolsuzluk tartışmalarının üstünü kapattı. Her seferinde Gülen tarafından aklanan Özcan, kendisine muhalif birçok örgüt yöneticisinin ayağını kaydırdı.



Ona toslayan herkesin ayağı kaydırıldı



FETÖ Çatı Davasında kapatılan Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Hüseyin Gülerce, mahkeme dosyasına giren beyanında, "Örgüt içinde kim toslamışsa hepsi gitmiştir. Buna toslayıp da ayakta kalan olmamıştır" ifadesini kullandı.



Uzun yıllar örgüt içerisinde bulunan yazar Latif Erdoğan da, Özcan niçin “Gülen Amerika'ya gittiği ilk günden itibaren Türkiye'deki yapının organizesini yapar. Örgütün para kasasıdır" dedi.

Firari Özcan hakkında, ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ ve ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.

Özcan, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.