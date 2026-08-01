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Ekonomi
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TIR dorsesini 8 katlı bal tesisine çevirdi! 340 kovandan 7 ton bal üretecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TIR dorsesini 8 katlı bal tesisine çevirdi! 340 kovandan 7 ton bal üretecek

Karslı arıcı Yücel Üzeyir, 340 kovanı 8 kat halinde yerleştirdiği TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine çevirdi.

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#1
Foto - TIR dorsesini 8 katlı bal tesisine çevirdi! 340 kovandan 7 ton bal üretecek

Kars’ta ata mesleği arıcılığı teknolojiyle buluşturan Yücel Üzeyir, TIR dorsesinden mobil üretim tesisi yaptı.

#2
Foto - TIR dorsesini 8 katlı bal tesisine çevirdi! 340 kovandan 7 ton bal üretecek

Kars'ta ata mesleği arıcılığın yanı sıra yaptığı heykel çalışmalarıyla da bilinen Yücel Üzeyir (50), daha hızlı ve daha iyi ürün elde edebilmek için ilginç bir projeye imza attı. Üzeyir, arı dolu kovanları araçlarla taşımak yerine TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü.

#3
Foto - TIR dorsesini 8 katlı bal tesisine çevirdi! 340 kovandan 7 ton bal üretecek

340 kovanı dorseye 8 kat olarak yerleştiren Üzeyir, enerji ihtiyacı için de 10 kilovatlık güneş paneli sistemi kurdu. Kendi elektriğini üreten sistem de yer alan akıllı iklimlendirme altyapısı sayesinde kovanlar için uygun yaşam koşulları kesintisiz şekilde korunuyor. Kars'ın yüksek rakımlı ve florası bol yaylalarını rahatlıkla ulaşan Üzeyir'in hedefi 6-7 ton bal üretimi yapmak.

#4
Foto - TIR dorsesini 8 katlı bal tesisine çevirdi! 340 kovandan 7 ton bal üretecek

Tasarım, kurulum ve mühendisliğinin kendisine ait olduğunu söyleyen Üzeyir, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek, hem kaliteli üretim hem de doğadaki ekolojik dengeyi korumak amacıyla projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

#5
Foto - TIR dorsesini 8 katlı bal tesisine çevirdi! 340 kovandan 7 ton bal üretecek

Üzeyir, “Organik bal üretmek ve doğadaki ekolojik dengeyi korumak için bir yenilik yaptık. Bu devasa yapıyı, tasarımı, kurulumu, mühendisliği ve patenti tamamen bana ait olan 340 kovan kapasiteli mobil arı üretim tesisine dönüştürdük. Sekiz katlı sistemde 340 kovanı tek bir TIR dorsesinde topladık. 10 kilovatlık güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten bir sistem kurduk. Arıyı yormadan Kars'ın yüksek rakımlı coğrafyasında ve yaylalarında, doğaya zarar vermeden tamamen organik sertifikalı ve coğrafi işaretli bal üretimi yapıyoruz” diye konuştu.

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Yorumlar

eklemeler yap dayı

üstüne gölge tülü çek büyükçe, tırın alanının 2-3 katı. tırın altına da su kapları koy; mineralli su.
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