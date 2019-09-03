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FETÖ’cüleri menfezde yakalayan komutan Erzurum’a atandı

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı.

03 Eylül 2019 Salı 10:57
FETÖ’cüleri menfezde yakalayan komutan Erzurum’a atandı

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Vali Memiş, törende yaptığı konuşmada Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Semih Okyar’ın geçmişte önemli başarılara imza attığını belirterek, “Kendisi fetöcüleri menfezde yakalayan komutanlarımızdan biridir.” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, görevi Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Semih Okyar’a teslim etti.


Jandarma Bölge Komutanlığı bahçesinde düzenlenen devir teslim törenine, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.


“Uyum içerisinde çalışmak hizmete de yansıdı”


Tümgeneral Hacıoğlu törende yaptığı veda konuşmasında, Vali Okay Memiş’in Erzurum ilinde huzurlu bir çalışma ortamı sağladığı belirterek, “Jandarma teşkilatına verdiği destek ve samimiyeti için huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizim bütün mülki makamlarımız, adli makamlarımız belki de gezdiğimiz yerlerin içerisinde en iyi şekilde adli makamlar bir arada, kardeşçe ve beraberce uyum içinde çalışıyorlar. Tabi bu uyum içerisinde çalışmak hizmete de yansıdı. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.


“Dualarımız Ahmet Paşamla olacak”


Tuğgeneral Semih Okyar ise “33 Yıl önce teğmen olarak staja geldiğim bu kadim topraklara Bölge komutanı olarak görev almak benim için çok büyük bir onur.” diye konuştu.


Vali Memiş’in öncülüğünde Erzurum’da güzel işler başaracaklarını ifade eden Okyar, şöyle devam etti:


“Değerli kardeşim, silah arkadaşım, komutanım, Ahmet Paşamdan bu görevi devralmanın onurunu yaşıyorum. Burada yapmış olduğu hizmet yarışındaki çalışmalarını aynı şekilde devam ettireceğime söz veriyorum. Yabancı olmadığı bir bölgeye gidiyor. Gittiği her yere öncelikle neşeyi sonra karşılıklı iş birliği ve sevgi götüren bir kardeşimiz, komutanımız. Dualarımız Ahmet Paşamla olacak.”


“Siz varken kendimizi hep güvende hissettik”


Kamu görevlilerinin kolay yetişmediğini vurgulayan Vali Memiş, öncelikli görevlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi.


Tümgeneral Hacıoğlu’nun önemli özelliklerinden birisinin her türlü fikre açık ve herkesi kucaklaması olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, şunları kaydetti:


“Ahmet Paşam, benim valilik görevime çok katkı sağladı. Siz varken kendimizi hep güvende hissettik. Teröristler Karayazı’da iki vatandaşımızı şehit ettiğinde komutanızda, bir ay içerisinde o teröristleri canlı olarak yakaladınız, tebrik ediyorum.


Türkiye’nin çok önemli şehirlerinden biri Şırnak’a gideceksiniz. Orada tecrübenizle çok daha özel hizmetlerde bulunacaksınız. Sizi unutmayacağız. Biz, sizi çok sevdik.”


“Fetöcüleri menfezde yakalayan komutanlarımızdan biridir”


Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Semih Okyar’ın geçmişte önemli başarılara imza attığını bildiren Vali Memiş, “Paşam çok değerli bir komutanımız. Kendisi fetöcüleri menfezde yakalayan komutanlarımızdan biridir. Başarıları kulağımıza kadar geldi. Tecrübesiyle güzel işler yapacağız. Hayırlı görevler diliyorum.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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