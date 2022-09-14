FETÖ’cülere emekliliğin önü kesilsin

ÇINAR DEMİR ANKARA

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdikleri kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından yurt dışına kaçan FETÖ’cü subay-astsubay, polislerin, uzaktan online ve posta-kargo yoluyla başvuru yaparak emekli olduklarını, halen emekli olan firari FETÖ’cülerin Türkiye aleyhinde her türlü ihanet faaliyeti yürütürken emekli maaşlarının düzenli olarak ödendiğini söyledi. Yaycı, “Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşına silah sıkan, devlete ihanet eden, casusluk yapan bir örgütle ilişiği olan birisine devletin emekli maaşı, emekli ikramiyesi bağlaması ve bunu ödemesi kabul edilemez, böyle bir olay, dünyada görülmüş şey değildir. Hele hele yurt dışına firar etmiş, yurt dışında devlet aleyhinde faaliyet gösteren, kampanya yapan, başka devletlerin vatandaşı olan bu hainlere emekli maaşı ödenmesi hiçbir şekilde izah edilemez. SGK Yasası, yönetmelikler kolaylıkla değiştirilebilir. Vatandaşın verdiği vergilerle vatan hainlerine nasıl maaş ödenir? Sınav hırsızlığı ile okullara girip, devlete yerleşen, hırsızlık, kumpas ve iftiralarla devlet kademelerinde mevki ve malam sahibi olan FETÖ’cülerin, 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişimi başarısız olduğunda yurt dışına kaçıp ihanetlerini oradan sürdürürken, hâlâ devletten maaş almaları akla, izana, vicdana sığmaz. Bu durum bir an önce düzeltilerek kanayan kamu vicdanı rahatlatılmalıdır” dedi.

FETÖ’cüler uygulamadaki boşluktan yararlanıyor

Akit’in bilgi aldığı SGK yetkilileri, prim ve gün sayısını dolduran tüm çalışanların, yasa ve yönetmelik gereği emeklilik hakkını kazandığını belirterek, özel bir düzenleme mevcut olmadığından emeklilik başvurusu yapan firari FETÖ’cülere de emekli maaşlarının bağlandığını kaydediyor. Yetkililer, SGK’ya e-devlet uygulaması üzerinden, online başvuru yapılabildiğini, bunun yanı sıra posta ve kargo yoluyla da başvurunun gerçekleştirilebildiğini bildirdi. Mevcut yasa ve yönetmelikler uyarınca, emeklilik şartlarına haiz olanlar, haklarında herhangi bir kovuşturma olup olmadığına bakılmaksızın SGK’ya online ya da posta-kargo yoluyla başvuru yapabiliyorlar. Subay-astsubaylar benzer şekilde OYAK’a da online başvuruda bulunup emekli ikramiyelerini alabiliyorlar. İşleyişe bakıldığında, e-Devlet internet sayfasındaki Kurumlar bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu seçilerek, açılacak sayfadan “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” başlığına tıklanıp emeklilik başvurusu yapılabiliyor. Çalışanlar, posta veya kargo yoluyla da başvuruda bulunulabiliyor. Vatandaşlar için hayata geçirilen bu kolaylıklar, konuya ilişkin yasal düzenleme, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine karşın hala yapılmadığından, firari FETÖ’cü hainlerin işine yarıyor. Bu da kamu vicdanını yaralıyor.