FETÖ’cülerden Pakistan’da pişkin talep

MÜNÜBE YILMAZ

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuğun beynini yıkayan FETÖ’cüler, yurtdışında kapatılan örgüt okullarını tekrar devralmak için harekete geçti.

Pakistan'daki FETÖ mensupları, okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesine itiraz eden dilekçeyi Pakistan İçişleri Bakanlığı'na vererek pişkince bir girişimde bulundu.

Özel PakTürk Uluslararası Okul ve Kolejlerinden (PakTürk) bir grup, dilekçelerinde okulların Pakistan'daki yasaklı kurumlar listesinden çıkarılmasını ve kendilerine iade edilmesini talep ederken, eski bir okul yöneticisi olan Murat Ercan, başvurularının resmi prosedürler nedeniyle biraz geciktiğini, ancak bakanlığın olumsuz cevap vermesi halinde mücadelelerini sürdürmeye ve Pakistan'daki en yüksek yasal makamlara gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Terör örgütünün beyin yıkama merkezlerini “eğitim yuvası” gibi lanse etmekten zerrece utanmayan Ercan, okullarının kapatılmasının hukuki değil siyasi olduğunu da iddia etti.