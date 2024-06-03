FETÖ’cülerden Adnan Oktarcılara kadar... Aziz Yıldırım Ali Koç'un listesini patlattı!

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine sayılı günler kala Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar geldi.

Yıldırım Fenerbahçe'nin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç'un listesinde FETÖ'cü ve Adnan Oktar'cı isimler olduğunu iddia etti.

Yıldırım, "Kimsenin adamı değilim. 20 sene başkanlık yaptım, bana hiçbir siyasetçi, na sağdan ne soldan yönetimine bunu al demedi. Ama karşı listeye baktığın zaman FETÖ'ye yakın insanlar, Adnan Hoca'ya yakın insanlar. Hepsi o listenin içinde, inceleyin lütfen." dedi.

Ali Koç'un listesi şu isimlerden oluşuyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

ÖNE ÇIKAN VİDEO