FETÖ'cüler tespit edildi jandarma ekipleri harekete geçti
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Malatya'da oldukları tespit edilen iki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli Malatya'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan iki şüphelinin Doğanşehir ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.