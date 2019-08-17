FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Pensilvanya’daki sapkın hocalarının sümüklü mendillerini yalayan haşhaşilerin giriştiği 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ elemanlarının devlet kurumlarından temizlenmesini bazı çevreler halen hazmedemedi. FETÖ üyesi oldukları için kamudan ihraç edilenleri ‘mağdur’ olarak yansıtan CHP ve HDP çevreleri, şimdi de ihraç edilen FETÖ’cülerin kurduğu Youtube kanalına destek verdi. FETÖ’cü kanal sözde KHK mağdurlarını konuşturarak devlet aleyhine algı oluşturmaya çalışıyor.

Sosyal medya fitnesine Youtube kanalıyla devam ediyorlar

Sosyal medyada binlerce sahte hesapla Türkiye aleyhine fitne yayan FETÖ haşhaşileri, kamudan atılan elemanlarını mağdur göstermek için her gün yeni bir yol deniyor. Yurt dışında firari durumdaki FETÖ elemanları bir taraftan Ermeni Diasporası ve Yahudi lobileriyle Türkiye aleyhine faaliyetlerin tetikçiliğine soyunurken, bir taraftan da devlet kurumlarından atılan çete üyelerinin görevlerine geri dönmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Kamudan atılan FETÖ’cü ve PKK’lıların kurduğu KHK TV Youtube kanalından sözde mağdurların videolarını yayınlamaya başlayan bir grup, FETÖ’cülere destek için kamuoyu oluşturmayı amaçlanıyor. Youtube kanalının profil logosunda HDP logosuna benzer simgelerin kullanılması, kanalın hangi amaçlarına hizmet ettiğine dair güçlü mesajlar verirken, sözde mağdurların haklarını aramaları için kurulan kanala CHP ve HDP’li isimlerin destek vermesi de ayrıca dikkat çekiyor.