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FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası devlet kurumlarından KHK ile ihraç edilen çoğu FETÖ’cü ve PKK destekçisi isimler sosyal medya üzerinden yaydıkları ‘mağduriyet’ algısını Youtube kanalı kurarak devam ettirmek istiyor. HDP logosuna benzer bir profil logosu ile Youtube’da yayına başlayan FETÖ’cülerin yeni propaganda kanalı KHK TV, sözde mağdurların açıklamalarını yaymayı amaçlıyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Pensilvanya’daki sapkın hocalarının sümüklü mendillerini yalayan haşhaşilerin giriştiği 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ elemanlarının devlet kurumlarından temizlenmesini bazı çevreler halen hazmedemedi. FETÖ üyesi oldukları için kamudan ihraç edilenleri ‘mağdur’ olarak yansıtan CHP ve HDP çevreleri, şimdi de ihraç edilen FETÖ’cülerin kurduğu Youtube kanalına destek verdi. FETÖ’cü kanal sözde KHK mağdurlarını konuşturarak devlet aleyhine algı oluşturmaya çalışıyor.

Sosyal medya fitnesine Youtube kanalıyla devam ediyorlar

Sosyal medyada binlerce sahte hesapla Türkiye aleyhine fitne yayan FETÖ haşhaşileri, kamudan atılan elemanlarını mağdur göstermek için her gün yeni bir yol deniyor. Yurt dışında firari durumdaki FETÖ elemanları bir taraftan Ermeni Diasporası ve Yahudi lobileriyle Türkiye aleyhine faaliyetlerin tetikçiliğine soyunurken, bir taraftan da devlet kurumlarından atılan çete üyelerinin görevlerine geri dönmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Kamudan atılan FETÖ’cü ve PKK’lıların kurduğu KHK TV Youtube kanalından sözde mağdurların videolarını yayınlamaya başlayan bir grup, FETÖ’cülere destek için kamuoyu oluşturmayı amaçlanıyor. Youtube kanalının profil logosunda HDP logosuna benzer simgelerin kullanılması, kanalın hangi amaçlarına hizmet ettiğine dair güçlü mesajlar verirken, sözde mağdurların haklarını aramaları için kurulan kanala CHP ve HDP’li isimlerin destek vermesi de ayrıca dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
  1. Pensilvanya
  2. FETÖ
  3. PKK
  4. CHP

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