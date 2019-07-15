0553 313 94 23

FETÖ’cüler kurdu, TMSF ekonomiye kazandırdı

FETÖ darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen şirket sayısı 885 olurken, söz konusu şirketlerin aktif büyüklüğü 60 milyar liraya dayandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:05
FETÖ’cüler kurdu, TMSF ekonomiye kazandırdı

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan ve Eylül 2016’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen şirketler ekonomiye destek veriyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim, Uğur Soğutma gibi şirketlerin de bulunduğu Türkiye’nin 38 kentinden 885 şirkette kayyımların yetkileri TMSF’ye devredildi veya Fon, bu şirketlere kayyım olarak atandı. Ayrıca, TMSF 123 şirkete pay kayyımı, 108 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım atadı.

Aktif büyüklük yüzde 16 arttı

TMSF, şirket yönetme tecrübesi ve Bankacılık Kanunu’ndaki yetkilerini kullanarak, kayyım olarak yönettiği şirketlerde çalışanların mağdur olmamaları ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri aldı.

Fon, yargılama veya satış/tasfiye işlemleri sonuçlanıncaya kadar kayyum olduğu şirketlerin “basiretli tacir” gibi yönetilmesini sağlamayı, bu şirketlerin öz kaynaklarını, istihdamlarını ve değerlerini kaybetmeden milli ekonomiye geri kazandırılmasını hedefledi.

Bu kapsamda şirketlerin TMSF’ye devrolmasından bugüne kadar öz kaynakları yüzde 10, ciroları yüzde 24, aktif büyüklükleri yüzde 16 artarken, karlılıkları da büyük oranda yükseldi. Böylece 885 şirketin, 31 Mart itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 58,98 milyar lira, öz kaynak toplamı 22,56 milyar lira, ciro toplamı 7,93 milyar lira ve güncel dönem kârı 0,98 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 44 bin 540 oldu.

Öte yandan; Asya Katılım Bankası AŞ nezdinde bulunan sigorta kapsamındaki hak sahiplerine TMSF tarafından 974 milyon 402 bin 305,79 liralık ödeme yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:05
  1. FETÖ’nün darbe girişimi
  2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF)
  3. Boydak
  4. Koza İpek
  5. Aydınlı Giyim
  6. Uğur Soğutma
  7. TMSF
  8. Bankacılık Kanunu
  9. basiretli tacir
  10. Asya Katılım Bankası AŞ
  11. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çıldır’da sağanak yağış evlerin yıkılmasına sebep oldu
    1. Çıldır’da sağanak yağış evlerin..
    2. Banyo havluları hangi sıklıkla..
    3. MİT'te "15 Temmuz anma etkinliği"
    4. 15 Temmuz darbesini tek başına..
    5. Meclis'e sunuldu! Yeni model geliyor
    6. Driftseverler Lapseki’de buluştu
    7. GAGİAD Başkanı Tezel’in 15 Temmuz..
    8. Şehit Ailelere onuruna yemek verildi
    9. Yaralanan dağcıyı ekipler bulunduğu..
    10. Alexandra Ceylan’dan boks organizatörü..
    11. 15 Temmuz Şehitleri İçin 9 Saat Yürüdü
    12. Bisiklette dostluk yarışı
    13. Şırnak'ta teröristlerden hain tuzak!
    14. PKK’lıların tuzakladığı el yapımı..
    15. (Özel) Silahlı darbeci komutanı..
    16. İspanya’da yapılan boğa güreşi..
    17. Şırnak'ta yol yapımında çalışan..
    18. Küçükbaş kurbanlıkların kilogram..
    19. KPSS 2019 son dakika soru ve cevapları..
    20. Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    21. Avcı’nın 11 kişilik oyun planı!
    22. Piyasanın üzerindeki fiyattan alım..
    23. Bursa’nın ‘sağlık üssü’ hasta kabulüne..
    24. Cumhuriyet Mahallesi’nde hummalı..
    25. Temmuz ayında Uludağ’a çıkanlar kışı..
    26. Saç dökülmesine son veren bitki
    27. Vali İbrahim Akın: “Bedel ödeyerek..
    28. (Özel) Hayvan sevgisi 21 yıllık..
    29. FETÖ’cüler kurdu, TMSF ekonomiye..
    30. Hindistan'da bina çöktü: 8 ölü
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları