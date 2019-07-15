FETÖ’cüler kurdu, TMSF ekonomiye kazandırdı

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan ve Eylül 2016’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen şirketler ekonomiye destek veriyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim, Uğur Soğutma gibi şirketlerin de bulunduğu Türkiye’nin 38 kentinden 885 şirkette kayyımların yetkileri TMSF’ye devredildi veya Fon, bu şirketlere kayyım olarak atandı. Ayrıca, TMSF 123 şirkete pay kayyımı, 108 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyım atadı.

Aktif büyüklük yüzde 16 arttı

TMSF, şirket yönetme tecrübesi ve Bankacılık Kanunu’ndaki yetkilerini kullanarak, kayyım olarak yönettiği şirketlerde çalışanların mağdur olmamaları ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri aldı.

Fon, yargılama veya satış/tasfiye işlemleri sonuçlanıncaya kadar kayyum olduğu şirketlerin “basiretli tacir” gibi yönetilmesini sağlamayı, bu şirketlerin öz kaynaklarını, istihdamlarını ve değerlerini kaybetmeden milli ekonomiye geri kazandırılmasını hedefledi.

Bu kapsamda şirketlerin TMSF’ye devrolmasından bugüne kadar öz kaynakları yüzde 10, ciroları yüzde 24, aktif büyüklükleri yüzde 16 artarken, karlılıkları da büyük oranda yükseldi. Böylece 885 şirketin, 31 Mart itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 58,98 milyar lira, öz kaynak toplamı 22,56 milyar lira, ciro toplamı 7,93 milyar lira ve güncel dönem kârı 0,98 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 44 bin 540 oldu.

Öte yandan; Asya Katılım Bankası AŞ nezdinde bulunan sigorta kapsamındaki hak sahiplerine TMSF tarafından 974 milyon 402 bin 305,79 liralık ödeme yapıldı.