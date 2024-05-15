  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmir Marşı değil, terör örgütünün marşları çalındı: İzmir’de terör propagandasına gözaltılar var... Alın size DEM Parti

Kutsallarımızı işte böyle çiğniyoruz! Bizi vuran yine biziz

Refah'tan teker teker ayrılıyorlar! BM son rakamı açıkladı

Ankara'daki hareketli geceyle ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken çıkış: Bu yönde bazı iddialar var

Emekli maaşınız iptal edilebilir! Sosyal Güvenlik Uzmanı uyardı

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

Ankara’da FETÖ hareketliliği! Yerlikaya’dan açıklama geldi

Yeni bir 15 Temmuz ile karşı karşıyayız! Bu işin şaka götürür tarafı yok

Metropoll anketinde AK Parti için komik sonuç

Türkiye'ye 'Orada petrol aramayın' diyorlardı! Ankara'nın bomba petrol hamlesi ortaya çıktı
Gündem Fetöcü’ler konuşmanın altını üstünü kesti! Cübbeli’ye manipülasyon! İşte o konuşmanın tamamını yayınlıyoruz.
Gündem

Fetöcü’ler konuşmanın altını üstünü kesti! Cübbeli’ye manipülasyon! İşte o konuşmanın tamamını yayınlıyoruz.

Yeniakit Publisher
2024-05-15 14:13:00 -

Fetöcüler Cübbeli Ahmet Hoca’nın konuşmalarını keserek asıl konuşmayı çarpıttılar. İşte o konuşmanın kesilmemiş hali. Fetö’cüler’in tam bir iblisin uşağı olduğunun belgesi.

Fetöcüler Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözlerini çarpıtarak manipülasyon yaptılar. İşte Ahmet Hoca’nın konuşmasının tam metni video da. Cübbeli Ahmet Hoca konuşmasında bakın ne diyor;

“Yahudi ile uğraşılmaz. Yahudi bunun faturasını bize çok pahalıya ödetir, Onun için toplum olarak haddimizi bilelim. Yahudi ile arayı açmaya gelmez. Bir merkez bankasını batırırsa ekonomimiz bozuk, ondan sonra ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Millet marketlere saldırır iç savaş çıkar. Diye düşünerek kesin hüküm budur. Bundan korkulduğu için. Ümmette şuur olmadığı için halkın çoğunluğu buna katlanmayı göze alamayacağı için bize ne Gazze için bizi batırdınız. Mescid-i Aksa için bizi helak ettiniz diyeceği için dünya kadar dinsiz donsuz var. İşte onun için bunlar göz önüne alınamıyor nokta nereye geliyor… Herkes yaşamak istiyor. Herkes yaşamak isterse Gazze ölür.” Konuşmanın tamamı videoda...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23