Fetöcü’ler konuşmanın altını üstünü kesti! Cübbeli’ye manipülasyon! İşte o konuşmanın tamamını yayınlıyoruz.

Fetöcüler Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözlerini çarpıtarak manipülasyon yaptılar. İşte Ahmet Hoca’nın konuşmasının tam metni video da. Cübbeli Ahmet Hoca konuşmasında bakın ne diyor;

“Yahudi ile uğraşılmaz. Yahudi bunun faturasını bize çok pahalıya ödetir, Onun için toplum olarak haddimizi bilelim. Yahudi ile arayı açmaya gelmez. Bir merkez bankasını batırırsa ekonomimiz bozuk, ondan sonra ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Millet marketlere saldırır iç savaş çıkar. Diye düşünerek kesin hüküm budur. Bundan korkulduğu için. Ümmette şuur olmadığı için halkın çoğunluğu buna katlanmayı göze alamayacağı için bize ne Gazze için bizi batırdınız. Mescid-i Aksa için bizi helak ettiniz diyeceği için dünya kadar dinsiz donsuz var. İşte onun için bunlar göz önüne alınamıyor nokta nereye geliyor… Herkes yaşamak istiyor. Herkes yaşamak isterse Gazze ölür.” Konuşmanın tamamı videoda...