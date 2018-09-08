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FETÖ'cüler hücre evinde kıskıvrak yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi 2 kişiyi kaldıkları hücre evinde yakaladı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:23
FETÖ'cüler hücre evinde kıskıvrak yakalandı

Edirne'de haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hücre evlerine ilişkin çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olan H.İ.Y ve eşi V.Y yakalandı.

Evde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:23
  1. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. FETÖ
  3. ByLock
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Edirne Emniyet Müdürlüğü

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