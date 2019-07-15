FETÖ’cüler halkın zararını ödeyecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında hasara neden olan darbeciler hakkında 126 milyon 895 bin 76 liralık tazminat davası açıldı. Bu kurumların başında savaş uçakları tarafından vurulan ve 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat yerleşkesi geliyor. Darbe girişiminin ilk saatlerinde saldırıya uğrayan Özel Harekat Başkanlığındaki hasar için Emniyet Genel Müdürlüğü, 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon 920 bin 467 lira tazminat davası açtı.

34 milyon liralık dava

Özel Harekat Başkanlığının ardından darbecilerin bir sonraki hedefi Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu. Saldırılarda emniyet binasının önemli bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatları, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de olduğu 661 sanık hakkında, Ankara Emniyet Müdürlüğünün taşınır ve taşınmaz mallarındaki hasar için kurumun lehine 34 milyon 559 bin 647 lira maddi tazminata hükmedilmesini talep etti.

19 milyon lira istiyor

Darbe girişimi sırasında bombaların hedefi haline gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de oluşan zararın karşılanması için darbecilerin peşine düşen bir diğer kurum oldu. Saldırıların ardından tarihi TBMM binasında yaklaşık 20 milyon liralık zarar oluştuğu hesaplandı. Hasar tespitinin ardından Meclis tarafından 124 darbe sanığı hakkında Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde 19 milyon 472 bin liralık tazminat davası açıldı.

TÜRKSAT ve Jandarma da maddi tazminat dava açtı

İhanet gecesi Ankara'da terör estiren darbeci pilotlar, Türkiye genelinde televizyon yayınlarını kesmek için bu kez TÜRKSAT'ı hedef aldı. Meclis'i vuran darbeci pilot Hüseyin Türk, saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19'da TÜRKSAT'a 4 MK-82 bombası attı. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda TÜRKSAT'ın bina, uydu ve araçlarında 7 milyon 27 bin 655 liralık hasar oluştu. FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde oluşan zararın karşılanması için Milli Savunma Bakanlığınca, 500 darbe sanığı hakkında 4 milyon 545 bin 14 liralık tazminat davası açıldı. Darbe girişimi sırasında işgal edilen Jandarma Genel Komutanlığı karargahında oluşan zararın karşılanması için de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 257 kişi hakkında Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde 5 milyon 500 bin liralık tazminat davası açıldı. Görülmesine devam edilen tazminat davalarının sonuçlanmasıyla ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis cezalarına çarptırılan darbeciler, sebep oldukları hasarların da bedelini ödeyecek.