FETÖ'cüler birbirlerini tokatlıyor! Dikkat çeken Hakan Şükür detayı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD’ye kaçan FETÖ’cülere yardım etmek amacıyla Atlanta’da "Star Chain" isminde bir şirket kuruldu.

Şirket, firarilerden restoran benzeri işletme açmak için para topladı. Kurulan işletmenin maliyetleri için iki katı para istendi. Bu yöntemle 34 firari, 50’nin üzerinde restorana ortak oldu. Dolandırıldıklarını anlayan firariler, paralarını geri istedi.

Şirketi yöneten imamlar iflas başvurusu yaparak, talebi geri püskürtme yoluna gitti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dolandıcılığın ortaya çıkması sonrası Ömer Casurluk’u görevden aldı ve olayı örtbas etmeye çalıştı.

ABD federal düzenleyiciler, Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarını milyonlarca dolar dolandırdığını iddia ettikleri Ömer Casurluk hakkında dava açtı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ömer Casurluk ve kurduğu şirket olan Star Chain A.Ş. hakkında Atlanta'daki federal mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Casurluk, Kasım 2016'dan 2019'a kadar, Türkiye'den gelen esnaflar adına restoran ve fast food markaları ile franchise sözleşmeler yaptı. Bunun için de yatırımcılardan yaklaşık 9 milyon dolar topladı.

Dolandırılanların 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den ABD'ye kaçan örgüt mensupları olduğu belirtiliyor. ABD ve Türkiye çifte vatandaşı olan Casurluk, 2009 yılında ABD'ye taşındı ve Türk Amerikan Ticaret Odası'nın genel müdürü oldu.

Casurluk'un franchise satın almak için, kendisini ortaklığa katkıda bulunmuş gibi göstererek, yatırımcılara şişirilmiş bir satın alma fiyatı verdiği iddia ediliyor. Bu durumda restoran sadece yatırımcının parasıyla satın alınmış oluyor.

Casurluk ve Star Chain'in franchise belgelerinde yatırımcıları sahip olarak tanımlamadığı da belirtiliyor. Şikayette, Casurluk'un yatırımcıların parasını kişisel kullanımı ve sahip olduğu diğer işletmeleri desteklemek için kullandığı kaydedildi. AP haber ajansı, Casurluk'a ulaşacak bir telefon numarası bulunamadığını ve mahkeme kayıtlarında suçlamalar hakkında yorum yapabilecek bir avukat yer almadığını belirtti. Georgia iş kayıtları, Star Chain'in geçen yıl idari olarak feshedildiğini gösteriyor

Kapatılan Zaman gazetesi eski muhabiri Ahmet Dönmez'in "ABD'de cemaati karıştıran milyonlarca dolarlık iflas" başlığıyla kendi sitesinde yayımladığı yazıda, örgüt içi dolandırıcılık anlatıldı.

Yazıya göre, dolandırıcılıkta, 15 Temmuz'un hemen ardından Türkiye'den ABD'ye kaçan iş adamlarına yardımcı olunacağı iddiasıyla Atlanta'da kurulan Star Chain isimli şirket kullanıldı.

FETÖ'nün üst düzey imamı dolandırıcılık tezgahını kurdu

Örgütün ABD'deki 5 bölge imamından biri olan Tahsin Gül kod adlı Ahmet Çiçek'in de aralarında bulunduğu FETÖ'nün Atlanta'daki üst düzey isimleri, Türkiye'den kaçanları bu şirkete yönlendiriyordu.

Elinde parası olan FETÖ üyesine, satın alınacak restoranın fiyatının 400 bin dolar olduğu, yarısının o, diğer yarısının da şirket tarafından ödeneceği söyleniyordu. Böylece örgüt üyesi iş adamı ile şirket, satın alınan restorana yarı yarıya ortak oluyordu. Ancak restoranın gerçek fiyatının 200 bin dolar olduğu ve FETÖ şirketinin neredeyse para ödemeden yüzde 50 hisseye sahip olduğu sonradan anlaşıldı.

Dolandırılanlar Pensilvanya'dan elleri boş döndü

Bu yolla en az 30 milyon dolarlık yolsuzluk yapılırken, şirkete Ahmet Çiçek ve örgütün Atlanta'daki iş adamları derneğinin başındaki Ömer Casurluk'un ortak olduğu ortaya çıkınca dolandırıldıklarını anlayanlar paralarını istedi. Ancak şirket iflasa giderek paraları ödemezken, tartışmalar elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'ya ulaştırıldı.

Yazıda bu konuda, "Fakat kime gitseler kapılar bir bir kapandı. Bir el sorumluları koruyordu." ifadesi yer aldı. Pensilvanya'dan bir sonuç elde edemeyen örgüt üyeleri ise mahkemeye gitti.

Ayrıca Ahmet Çiçek ve Ömer Casurluk'un kurduğu dolandırıcılık çetesinin, Türkiye'de tutuklu olan örgüt üyesi 2 iş adamının bir milyona yakın parasını da izinsiz kullanarak batırdığı iddia edildi.

Dolandırılan Hakan Şükür örgütü tehdit ederek parasını geri aldı

ABD'de yaşayan firari FETÖ’cü Hakan Şükür, güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini açıklamıştı. Şükür yaptığı açıklamada, "Türkiye’den gelmişsiniz, ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, güvendiğiniz insanlarla bir şey yapalım derken bir de onlardan tokadı yiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Güvendiği FETÖ'cüler tarafından tokatlanan Hakan Şükür daha sonra örgütü tehdit ederek parasını geri aldı.