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FETÖ'cüler batma tehlikesi geçiren botta yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden ihraç edilen eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında olduğu FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

27 Temmuz 2018 Cuma 18:40
FETÖ'cüler batma tehlikesi geçiren botta yakalandı

Çorum'da, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir grup Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarından Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubun, bindiği zodyak bot su alınca, bottakiler durumu Alo 158 Sahil Güvenlik'e bildirdi.

4'Ü ÇOCUK 11 KİŞİ KURTARILDI

Bildirilen mevkiye giden güvenlik botu, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Yapılan kimlik kontrolü ve sorgunun ardından, aralarında Çorum'da "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski hakim Muhammed İkbal Yardımcı ile bazı illerde yürütülen FETÖ soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin yanında bulunan eşyalara ve yüklü miktarda dövize el konuldu.

Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 18:40
  1. FETÖ
  2. Çorum
  3. İzmir

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