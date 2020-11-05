FETÖ’cüler Avrupa’da çıkardıkları yeni dergi ile Türkiye’yi karalıyor

Göksel Çağlav Ankara

Tehdit Altındaki Halklar Derneği (Gesellschaft für bedrohte Völker/ GbVF) Jailed Journos Wahrheitskampfer Derneği Alman Yayımcılar Birliği (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) Türkiye Gazeteciler Sendikası Alman Gazeteciler Birliği (Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union) Körber Vakfı (Körber-Stiftung) gibi sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen terör örgütünün yayın organında, Türkiye’de FETÖ’ye hizmet eden ve darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan firari muhabir ve yazarlar yer alıyor. Terör örgütü PKK ve FETÖ üyeliği suçlarından cezaevinde olanların savunuculuğunu yapan dergide, Türkiye karşıtı kara propaganda yapılıyor. Türkiye’de cezaevlerinde tutuklu olduğu iddia edilen FETÖ sanıklarının sözde mektupları yayımlanarak, lobi faaliyetleri yürütmeye devam ediyorlar.

Kamu yararını gözetiyorlarmış

Kendilerine, “International Journalists Association e.V.” adını veren FETÖ’cüler, kendilerini şöyle anlatıyor: “Biz, Türkiye dışında ikamet eden gazetecilerin bir araya gelerek oluşturduğu, merkezi Almanya’da bulunan uluslararası mesleki dayanışma derneğiyiz. ‘Kamu Yararı Gözeten Dernek’ statüsü ile kuruluşumuzu tamamladık. Uluslararası ölçekte, medya çalışanları arasında diyaloğu, dayanışmayı ve mesleki gelişimi sağlamaya yönelik her türlü faaliyetin, bizzat organizatörü veya destekleyicisiyiz.”