  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ’cüler Avrupa’da çıkardıkları yeni dergi ile Türkiye’yi karalıyor
Gündem

FETÖ’cüler Avrupa’da çıkardıkları yeni dergi ile Türkiye’yi karalıyor

15 Temmuz başarısız hain darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçan FETÖ’nün sözde medya yapılanması, Türkiye karşıtı kara propaganda yapabilmek için Almanya merkezli ‘Journalist Post” isimli dergi çıkardı. Dergi, 2 Kasım’da basılarak Avrupa’da satılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:25:00 -
FETÖ’cüler Avrupa’da çıkardıkları yeni dergi ile Türkiye’yi karalıyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Tehdit Altındaki Halklar Derneği (Gesellschaft für bedrohte Völker/ GbVF) Jailed Journos Wahrheitskampfer Derneği Alman Yayımcılar Birliği (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) Türkiye Gazeteciler Sendikası Alman Gazeteciler Birliği (Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union) Körber Vakfı (Körber-Stiftung) gibi sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen terör örgütünün yayın organında, Türkiye’de FETÖ’ye hizmet eden ve darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan firari muhabir ve yazarlar yer alıyor. Terör örgütü PKK ve FETÖ üyeliği suçlarından cezaevinde olanların savunuculuğunu yapan dergide, Türkiye karşıtı kara propaganda yapılıyor. Türkiye’de cezaevlerinde tutuklu olduğu iddia edilen FETÖ sanıklarının sözde mektupları yayımlanarak, lobi faaliyetleri yürütmeye devam ediyorlar.

Kamu yararını gözetiyorlarmış

Kendilerine, “International Journalists Association e.V.” adını veren FETÖ’cüler, kendilerini şöyle anlatıyor: “Biz, Türkiye dışında ikamet eden gazetecilerin bir araya gelerek oluşturduğu, merkezi Almanya’da bulunan uluslararası mesleki dayanışma derneğiyiz. ‘Kamu Yararı Gözeten Dernek’ statüsü ile kuruluşumuzu tamamladık. Uluslararası ölçekte, medya çalışanları arasında diyaloğu, dayanışmayı ve mesleki gelişimi sağlamaya yönelik her türlü faaliyetin, bizzat organizatörü veya destekleyicisiyiz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

melo

bunların yatacak yeri yok hala biz hata yaptık yanlıştan dönelim demiyorlar çete gibi örgüt gibi toplanıp grup kuruyorlar.kimsiniz siz neyin peşindesiniz
  • Yanıtla

selim

“Biz, Türkiye dışında ikamet eden gazetecilerin bir araya gelerek oluşturduğu, merkezi Almanya’da bulunan uluslararası mesleki dayanışma derneğiyiz. asil soyle demeliydiniz . biz Turkiye disinda ikamet eden vatanina ihanet eden uc bes alcak gazeteciyiz , anamiz babamiz belli olmadigi icin bu yolu sectik !!!!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu
Dünya

Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu

Ermenistan medyasında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Çalışma ve İskan Birinci Bakan Yardımcısı ile Kentsel..
Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da devam eden savaş haliyle ilgili bir açıklama yaptı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay