FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan sınırda enselendi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişi, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda, yakalananlardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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