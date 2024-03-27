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Gündem FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan sınırda enselendi!
Gündem

FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan sınırda enselendi!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:27:00 -
FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan sınırda enselendi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişi, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda, yakalananlardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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