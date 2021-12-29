FETÖ’cü yazardan ültimatom gibi sözler: Tek umudumuz CHP!

Tarık Toros, yazdığı yazıda CHP’ye akıl üstüne akıl verdi ve “Tek umudumuz CHP” dedi.

“Değil Kılıçdaroğlu, İnönü çıkıp gelse kazanamaz”

FETÖ’cü Tarık Toros, “Kimse yeni bir Erdoğan istemiyor” başlıklı yazısında, “Değil Kılıçdaroğlu, İnönü mezarından çıkıp aday olsa dahi… Kazanamaz.” dedi.

Eskiye dönüşü özlüyormuş!

“Muhalefeti eleştirmek düşmanlık değildir” diyen firari FETÖ’cü Tarık Toros, şunları söyledi:

“Bilakis ikazdır, ihtardır. Hele şu dönemde. Hep beraber ‘tek adam’ rejiminin paletleri altında kaldık. bunun değişmesi, hiç değilse eskiye dönülmesi için çabalıyoruz. Bu, muhalefetin her hareketini alkışlamayı, hatalarını görmezden gelmeyi gerektirmiyor.

“Kılıçdaroğlu doğru aday değil”

CHP’ye ve muhalefete akıl veren Tarık Toros, “Risklere dikkat çekmek, tuzakları göstermek, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulamak, iktidarın tüm devlet olanakları ve yasa dışı yöntemlerle bastıracağını dile getirmek… Ne bileyim, ‘Kılıçdaroğlu doğru aday değil’ demek, hainlik mi? Nesi yanlış, nesi tutarsız?” dedi.

Tarık Toros’tan CHP itirafı: Tek umudum…!

CHP başta olmak üzere tüm muhalefete Muharrem İnce olayını hatırlatan Tarık Toros, Millet İttifakı’nı aklınca yönlendirmeye çalıştı. Toros, “Muharrem İnce hadisesi orada duruyor. Seçim akşamı kayboldu adam yahu. Binlerce avukatla sandıklarda nöbet tutacaktı oysa. 2018’deki bu olay, 5 yıla mal olmadı mı? Bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammül var mı, peki? Umudumu yitirsem, umudum olmasa…Kapatır çıkardım yani. CHP’nin Mersin mitinginin arkası neden gelmedi?” şeklinde konuştu.





