FETÖ'cü yaver Ali Yazıcı'ya müebbet hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini bildiren FETÖ'cü yaver Ali Yazıcı’ya “yardım ve yataklıktan” verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulup müebbet hapse çevrildi.

Erdoğan'ın yerini bildiren hain yaver

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a 15 Temmuz hain darbe gecesi suikat girişiminde bulunan ekibe, Erdoğan’ın kaldığı oteli bildiren eski başyaver Ali Yazıcı’ya “yardım ve yataklıktan” verilen cezayı, Yargıtay bozdu.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli karara göre, Cumhurbaşkanı'na suikast suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan Yazıcı’nın suikast için yapılan iş bölümünde yer aldı.

Müebbet hapis verildi

Davada 18 yıl hüküm giyen Yazıcı’nın cezası, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından cezanın az olması nedeniyle bozuldu.



Yeniden yargılamada daha önce suikasta yardım gerekçesi ile 18 yıl hapis cezası verilen Yazıcı’nın olayın asli faili olduğu hükmedildi ve cezası müebbet hapse çevrildi.