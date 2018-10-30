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FETÖ'cü üsteğmeni bu görüntüler ele verdi

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Beştepe Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, başarısız olduklarını anladıklarında karargahın güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çabaları, aynı kamera tarafından son ana kadar görüntülendi.

30 Ekim 2018 Salı 11:59
FETÖ'cü üsteğmeni bu görüntüler ele verdi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın dosyasına giren görüntülerde, darbecilerin arkalarında iz bırakmama çabaları yer aldı. 

AA muhabirinin ulaştığı görüntülere göre, olay tarihinde Harekat Başkanlığı Personel Kadro Kısım Amiri olan eski üsteğmen Faruk Örnek, nöbetçi olmamasına rağmen darbe girişiminin ilk saatlerinde sivil olarak karargaha geldi. 

Cephaneliğe geçerek silah ve mühimmat aldı

Nizamiye kapısında bir süre bekletildikten sonra karargaha girmesine izin verilen Örnek'in, askeri kıyafetlerini giydikten sonra cephaneliğe geçerek silah ve mühimmat aldığı anlar kameralara yansıdı. Gece boyunca cunta faaliyetlerine devam eden Örnek, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan diğer askerlerle bir araya gelirken daha sonra eski yüzbaşı Göksel Seri ile güvenlik kamera kayıtlarının aktarıldığı sistem odasına girip monitörlerden görüntüleri inceledikten sonra buradan ayrıldı. 

Eski yüzbaşı Sadık Çetin ile 16 Temmuz saat 06.35'te Harekat Başkanlığı katına geçen Örnek, koridorda kısa süreli keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasına yöneldi. Örnek, gece boyunca yanında ayırmadığı silahının dipçiğiyle defalarca vurduğu kamerayı devre dışı bıraktı. Parçalanana kadar o anları kaydeden kameranın bu görüntüleri, dava dosyasına delil olarak girdi. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:59
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  2. 15 temmuz darbe girişimi
  3. ankara
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  5. 15 Temmuz
  6. Harekat Başkanlığı Personel Kadro Kısım Amiri olan eski üsteğmen Faruk Örnek

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