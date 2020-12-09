FETÖ'cü Uslu: "ABD Kılıçdaroğlu’ndan yüksek performans bekliyor"

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ın Türkiye’yr karşı takındığı hasmene tutum yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkilerinin daha da kötülşeceği yorumlarını beraberinde getirirken dün yurtdışına kaçmış FETÖ mensuplarından “ABD Erdoğan’ı devirmek için düğmeye bastı” açıklaması geldi.

"ABD Kılıçdaroğlu’ndan yüksek performans bekliyor"

Emre Uslu, “ABD’nin Tayyip Erdoğan’ın sonunu getirmek üzere Türkiye’de düğmeye basıldığını en azından bunun için bir takım düşünce egzersizlerin başladığını söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu’ndan yüksek performans bekliyorlar. Denklemin bir ucuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturtulduğunu, bunun içinde Batı başkentlerinde belirli çalışmaların ayrıldığını, yapıldığını biliyorum. Belki bir Körfez ülkesinden bütçe de ayrılmış olabilir. CHP iktidara seçim yoluyla gelemez. Anadolu’daki yüzde 70 olan muhafazakâr kesim CHP’ye oy vermez. Buna rağmen CHP’yi nasıl iktidara getirebileceklerini sorabilirsiniz. Haklı bir soru bu. Bunun da bir formülün düşünüldüğünü düşünüyorum” dedi.

Adem Yavuz Arslan ise “Trump döneminde ertelenen yaptırımların artık Biden döneminde gündeme geleceğini, CAATSA yaptırımların kaçınılmaz olarak uygulanacağını” söyledi.

Bu durum, Türkiye üzerinde yeni oyunların startının verildiğini ortaya koydu.