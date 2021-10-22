FETÖ’cü teröristlere göz açtırılmıyor!
15 Temmuz hain darbe girişimin ardından ülke çapında gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarına hız kesmeden devam ediliyor.
YENİ AKİT ANKARA
15 Temmuz hain darbe girişimi ile millet iradesine darbe vurmaya kalkan FETÖ’cü hainlere göz açtırılmıyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 şüphelinin göz altına alındığı bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ’ye yönelik Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştır ifadeleri kullanıldı.