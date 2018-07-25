FETÖ'cü teröriste ByLock'tan talimat! 'Finale yakışır duruş sergileyin'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün sözde Marmara Bölge İmamı Taş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütünün yapılanması içindeki bölge temsilciliği, büyükşehir ve il yapılanması, yüksek istişare ve "tayin heyeti" ile "yüceler şurası" arasındaki hiyerarşik ilişkiye değinildi.

Üsküdar'da 30 Nisan 2018 tarihinde yakalanan Taş'ın telefonunda örgütün yönetici tabir edilen kadrosu tarafından kullanılan gizli haberleşme ağı "Falcon" bulunduğu belirtilen iddianamede, ByLock kullanıcısı da olduğu tespit edilen sanığın, ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca da arandığı kaydedildi.

Sanığın sırasıyla sözde "İstanbul Anadolu Yakası Büyükşehir İmamı" olduğu, tayine tabi olarak, "Gaziantep Diyarbakır Bölge Temsilcisi", 2016 yılının başlarından itibaren de eski Marmara İmamı şu an "Washington DC abisi" olan Sadık Kesmeci'den bu görevi devralarak "Marmara İmamı" olduğuna yer verilen iddianamede, sanığın bu görevini yakın zamana kadar sürdürdüğü anlatıldı.

"BAŞINIZA BİR ŞEY GELİRSE KİMSEYİ TANIMIYORUM DEYİN"

FETÖ/PDY mensuplarının güncel olarak gizli iletişim kurmalarını sağlayan "Falcon" uygulaması yüklü cep telefonu kullandıkları aktarılan iddianamede, örgüt üyelerinin bu uygulama üzerinden birbirlerine "Hayırlı günler, bu arada Allah muhafaza başımıza bir şey gelirse aklınızda olsun 'kimseyi tanımıyorum, bir şey yapmadım, kanıt gösterin, programı ben yüklemedim' deyin. Ben yüklemedim' derken 'telefonda var mı böyle bir program?' deyin, çünkü abiler merkezden silince telefon otomatik patlamış oluyor" şeklinde mesaj gönderdiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanık Taş'ın telefonunda da bu uygulamaya rastlandığı ve buradaki kişi listesinde örgütle bağlantısı bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen FETÖ içinde sorumlu düzeyindeki kişilerin isimlerinin yer aldığı belirtildi.

"BYLOCK YAZIŞMALARINA 15 TEMMUZ DETAYI"

Sanık Taş'ın ByLock yazışmalarına da yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi

"Bu yazışmalarda, örgüt üyelerine siyasi iktidarı kast ederek 'pakruduniler, persler ve dönmeler' diyerek hakaret edip siyasi iktidarın örgütü hedef yaptığını anlattığı, örgüt üyelerine masumiyet duygusu verdikleri, örgüt üyelerine 'ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin! Bu süreç (yaz sonu itibariyle) BİTTİ!!!' diyerek 15 Temmuz 2016 darbe girişimini kastettikleri, bu süreçten sonra örgütün eski gücüne kavuşacağını, bu süreçte örgütten ayrılmayıp örgüt içerisinde kalanların ve tutuklanan örgüt mensuplarının 'öteki dünyada neler kazandığını bilseydiniz çıldırırdınız' denilerek üyelerin örgütten ayrılmalarını engellemek istedikleri değerlendirilmiştir."

"PKK VE FETÖ ARASINDA BİR İLİŞKİ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Sanığın yine ByLock üzerinden başka bir kişiye "Siz sormuştunuz, PKK 100 bin kişilik bir yürüyüş yapacak, bizi de çağırıyorlar" diyerek ne yapacaklarını sorduğuna dikkat çekilen iddianamede, bu yazışmadan da anlaşılacağı üzere PKK ile FETÖ arasında bir ilişki olduğu ve ortak hareket ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, ByLock kullanıcısı sanığın, "Yüceler Şurası Mollalar Grubu"nda "Marmara Bölge Sorumlusu" olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılarak, sanığın ayrıca Bank Asya'da kaydının da bulunduğu anlatılarak, elde edilen deliller ışığında sanık Taş'ın "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.