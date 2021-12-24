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Gündem FETÖ'cü Tarık Toros'tan Sözcü itirafı
Gündem

FETÖ'cü Tarık Toros'tan Sözcü itirafı

FETÖ firarisi Tarık Toros, yaptığı bir paylaşımla Sözcü gazetesinin kendilerinden olduğunu adeta ima etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 16:12:00 -
FETÖ'cü Tarık Toros'tan Sözcü itirafı

Sözcü gazetesi "Aralarından FETÖ firarilerinin de bulunduğu 770 terör örgütü üyesinin mal varlığı donduruldu" başlıklı haberinde, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 770 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulanlar arasında FETÖ firarileri; Adil Öksüz, Celal Kara, Tuncay Opçin, Zekeriya Öz, Emrullah Uslu gibi isimler de var' ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kapatılan kanalı Bugün TV’de Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve şu sıralarda firarda olan Tarık Toros'tan Sözcü itirafı geldi.

Sözcü'nün "Aralarından FETÖ firarilerinin de bulunduğu 770 terör örgütü üyesinin mal varlığı donduruldu" başlıklı haberine gelen 'Listede gazetenizin sahibinin de ismi var mıydı? yorumunu alıntılayan Tarık Toros 'Budur' paylaşımını yaptı.

Firari FETÖ'cü, gelen yorumu destekleyerek Sözcü gazetesinin kendilerinden olduğunu adeta itiraf etmiş oldu.

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