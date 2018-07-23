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FETÖ’cü prof. Alman dışişlerine danışman oldu

Hitit Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı FETÖ firarisi Prof. Dr. Osman Eğri’nin, Almanya’da bulunduğu ve Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda müşavir olarak görev yapmakta olduğu ortaya çıktı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:24
FETÖ’cü prof. Alman dışişlerine danışman oldu

OSMAN YİĞİT/ ANKARA -  Hitit Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı FETÖ firarisi Prof. Dr. Osman Eğri’nin, Almanya’da bulunduğu ve Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda müşavir olarak görev yapmakta olduğu ortaya çıktı. Almanya’da yaşayan vatandaşların sık sık Berlin’deki Alman Dışişleri Bakanlığı binasına girip çıkarken gördükleri ve Türk makamlarına bildirdikleri Eğri’yi takibe alan Türk istihbarat birimlerinin, firari şahsın bakanlıkta ‘danışman’ olarak görev yaptığı bilgisine ulaştıkları öğrenildi.

TÜRKİYE’DEN ÇALDIKLARI EL YAZMALARINI SATIYORLAR!

Çorum’da yaklaşık 25 yıllık geçmişi olan FETÖ terör örgütü yapılanmasının temellerini atan Osman Eğri’nin, 15 Temmuz’dan altı yedi ay sonra firar ettiği Almanya’da, FETÖ mensuplarının Türkiye’den kaçırdıkları el yazması tarihi kitap ve eserlerin satışına aracılık ettiği de belirlendi.

Durumun Türkiye’deki makamlara bildirilmesinin ardından, Osman Eğri’nin iadesi için dosya hazırlanarak resmi sürecin başlatıldığı öğrenildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:24
  1. Çorum
  2. FETÖ
  3. Alman
  4. Osman Eğri
  5. Almanya Dışişleri Bakanlığı

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  • dürüstdürüst7 dk önce
    Anadoluda bir değiş var;Yılan yılan değil AĞU veren var.
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