FETÖ'cü olduğu söylenen Buğra Kavuncu ile çekilen karelerle akılda deli sorular!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu hatta konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i de uyardığını söyledi. Buğra Kavuncu ise Kazakistan'da FETÖ bağlantılı olduğu söylenen dernekle olan ilişkisini kabul edip FETÖ'cü suçlamalarını reddetti. Daha önce de kendisi hakkında FETÖ'cü olduğu haberleri çıkan Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. FETÖ iddiası gündeme bomba gibi düşerken Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensupları ile yakın ilişkilerini gösteren kareler ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan samimi kareler yeniden gündeme geldi.

FETÖ'cülerin Kazakistan'daki yemeği

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 2014 yılında Enver Altaylı’nın kardeşi, Taha Altaylı’nın Kazakistan Almatı’daki “G Balık“ restorantında çekilmiş kare sosyal medyada hızla yayılırken FETÖ bağlantısı bu kare üzerinden sorgulandı.

G Balık Restoranta çekilen karede soldan itibaren; FETÖ'nün Kazakistan sözde İmamı M. Mesut Ata, Buğra Kavuncu, Babası Orhan Kavuncu, Enver Altaylı, Bank Asya Katılım ortağı Mehmet Artukaslan, Kazakistan Zaman Gazetesi Başyazarı Ahmet Alyaz, Oruç Burak Kavuncu olduğu görülüyor.

Buğra Kavuncu-Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu yakınlığı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, mevkiidaşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim döneminde bir çok defa yan yana olmuş, birlikte verdikleri röportajda da “Ortada başarılı olmuş bir ittifak var. Bunun sonuçlarını yerel seçimlerde hep birlikte gördük." diye konuşmuştu.

Çoğu kez CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FETÖ'cü olduğu iddia edilen İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ile yan yana gelmiş, samimi pozlar vermişti.

İBB'deki İYİ Parti kontenjanı merak konusu oldu

Şimdi kamuoyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne İYİ Parti kontenjanından yani Buğra Kavuncu referansıyla alınan daire başkanı, genel müdür, müdür, şef ve personelin olup olmadığı eğer varsa da bunların kimler olduğu merak edilmeye başlandı.

Gözler Meral Akşener'e çevrildi

Öte yandan gözler Ümit Özdağ'ın konudan haberi olduğunu söylediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi. Meral Akşener'e Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile bağlantısı olduğunu ancak Akşener'in söz konusu iddiayla ilgili devlet kayıtlarında birşey olmadığını söylediğini belirten Özdağ, "Ben de kendisine ''Devlet elindeki her bilgiyi vermez'' dedim." şeklinde konuştu.