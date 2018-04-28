FETÖ'cü Öksüz'ün yakalanan yeğeninin ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
ABD'deki FETÖ üyelerine döküman gönderirken kargo şubesinde yakalanan Öksüz'ün yeğeninin fotoğrafı ortaya çıktı.28 Nisan 2018 Cumartesi 14:55
İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı.
ÖRGÜT DÖKÜMANLARI VAR
Kargoda, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki en kritik isimlerden olan Adil Öksüz'e dair bazı belgeler olduğunu iddia ediliyor.
FETÖ'nün en kritik isimlerinden olan Adil Öksüz'ün ABD'de olduğu tahmin ediliyor.
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