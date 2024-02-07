FETÖ’cü mankurt’a soruşturma: Savcı değil militan

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2015/246 numaralı davada Gülen’e hakaret suçundan yargılanan gazeteci Adalan’ın savunmasını yaptığı sırada, “...Abdullah Öcalan gibi vatan hainleri, kanı bozuklar dava açamıyorlarsa Fetullah Gülen gibi ajanların da dava açma hakkı yoktur” şeklindeki sözleri üzerine harekete geçen Uzun, Gülen’e “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle Adalan hakkında kamu davası açmıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başsavcı vekili Mehmet Burak Uzun hakkında hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı: “Şüphelinin, Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/246 esasında kayıtlı görülen davada hakaret suçundan sanık olarak yargılanan şikayetçi Hüseyin Adalan’ın savunmasını yaparken örgüt lideri Fetullah Gülen’e yönelik sarf etmiş olduğu sözlerin savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığını dikkate almadan ve yasal düzenlemeleri göz ardı ederek açmış olduğu dava ile yargı yetkisini FETÖ/PDY saikiyle kasten kötüye kullanarak tarafsızlığını yitirdiği, bu şekilde TCK’nın 257/1 Maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma suçunu işlediği anlaşılmakla; şüphelinin üzerine atılı bulunan görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma açılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.”

Gazeyeciye yargı linci

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olmak suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü savcı Mehmet Burak Uzun, FETÖ’ye yönelik eleştirel haberleri nedeniyle gazeteci Hüseyin Adalan hakkında yüzlerce iddianame hazırlayarak, basın faaliyetlerini engellemeye ve Adalan’ı susturmaya çalışmıştı.