Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'cü karı koca yakalanmamak için bakın ne yapmış?

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanan "mahrem imam" ile "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen eşinin, 60 günde bir ev değiştirerek Ankara'da gizlenmeye çalıştıkları belirlendi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:01
FETÖ'cü karı koca yakalanmamak için bakın ne yapmış?

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hücre evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Emre Elibol ile eşi Ayşe Elibol'un, haklarındaki yakalama kararı nedeniyle gizlenmek için farklı yöntemler izlediği tespit edildi.

Elibol çiftinin yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan muvazzaf askerlerin ifadelerini değerlendirdi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda örgütün askerlerden sorumlu sözde "mahrem imamı" olduğu belirlenen Mehmet Emre Elibol, sorgusunda gizlenme yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kırşehir'de örgüte ait kapatılan okul ve dershanelerin bağlı olduğu Dünya Eğitim AŞ'de kendisi ve eşinin öğretmen olarak çalıştığını belirten Elibol, bu kurumların kapatılmasından sonra yer değişikliği yaparak Ankara'ya gittiklerini, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra yakalanmamak için gizliliğe daha çok önem verdiklerini anlattı.

Ankara merkezindeki farklı evler ile Çubuk ilçesindeki bir çiftlikte yaşadıklarını söyleyen Elibol, "Ankara'da iş ararken Çubuk'ta bulunan bir çiftlikte işçi aradıklarını öğrendim. Orada çalışmaya başladım. Çiftlikte ben de yumurta topluyordum. Onları 2-3 günde bir yanıma alarak satıyordum. Yumurtaları dikkat çekmemek için pazarlarda, yol kenarlarında sattım. Özellikle fatura ve belge istenmeyecek şekilde satış yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:01
  1. Kırşehir
  2. Ankara
  3. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KAAN N2 ile yeniliğe dokunun
    1. KAAN N2 ile yeniliğe dokunun
    2. Erdoğan: Muhalefet birbirine girdi
    3. Rusya ABD'nin en güçlü silahını esir..
    4. Sözleri sonrası salon buz kesti! Kendi..
    5. Vücudumuz susuz kaldığında neler..
    6. Dronecell, hayat kurtaracak
    7. TOKİ 125 iş yeri ve 28 konutu açık..
    8. Erdoğan seçim hedefini açıkladı:..
    9. Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı'yla..
    10. Casper’dan Türkiye’ye ‘akıllı’ yatırım
    11. 100 bin imza süreci belli oldu!
    12. Yeşilçam'ın "Çirkin Ziya"sı geçimini..
    13. Putin kendi kendini azarladı!
    14. İstanbul'un en büyük pazar kompleksi..
    15. Erdoğan: Muhalefet birbirine girdi
    16. ‘Beş benzemez’in ittifak senaryosu..
    17. Galatasaray'dan derbi için rekor prim!..
    18. 40 yıllık kamyona öyle bir şey..
    19. Narkotik yer mi bu oyunu? Yakalandılar
    20. Tam 144 maçtır yenilmiyor!
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım