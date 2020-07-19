FETÖ'cü Kanter'den hainlerin sonu böyle olur dedirten sözler

Bir medya kuruluşuna röportaj veren FETÖ'cü Enes Kanter milli duruşlarıyla tanınan Enes Kanter, Ersan Ilyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz gibi oyuncuların kendisiyle konuşmak istemediklerini söyledi.

FETÖ'cü Enes Kanter: “Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular Ersan, Cedi, Furkan. Ne zaman onlara karşı oynamaya gitsek, tek kelime konuşmuyorlar. Aslında onlarla konuşmayı deniyorum 'Naber dostum, nasıl gidiyor' diyorum. Cevap yok. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar.” diyerek serzenişte bulundu.