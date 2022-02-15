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Gündem FETÖ’cü Hakan Şükür’e Kürt vatandaştan tokat gibi cevap
Gündem

FETÖ’cü Hakan Şükür’e Kürt vatandaştan tokat gibi cevap

Firari vatan haini eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medya hesabından attığı bir tweete Kürt bir vatandaş tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 07:52:00 -
FETÖ’cü Hakan Şükür’e Kürt vatandaştan tokat gibi cevap

Vatan haini FETÖ’cü Hakan Şükür sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ‘Çerkez Atatözü’ adı altında bir paylaşım yaptı. Hakan Şükür, “Öküz tahta çıkarsa, öküz padişah olmaz ama Saray ahır olur” ifadelerini kullanınca cevap gecikmedi.

Mehmetemir3437 nickli bir sosyal medya kullanıcısı kendisine tokat gibi bir cevap verdi.

Mehmet isimli kullanıcı, Hakan Şükür’e, “Köpek bizim köpeğimiz ama başkasının kapısında havlıyor.” Cevabı verdi. Verilen bu cevap binlerce etkileşim aldı.

 

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