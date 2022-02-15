FETÖ’cü Hakan Şükür’e Kürt vatandaştan tokat gibi cevap

Vatan haini FETÖ’cü Hakan Şükür sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ‘Çerkez Atatözü’ adı altında bir paylaşım yaptı. Hakan Şükür, “Öküz tahta çıkarsa, öküz padişah olmaz ama Saray ahır olur” ifadelerini kullanınca cevap gecikmedi.

Mehmetemir3437 nickli bir sosyal medya kullanıcısı kendisine tokat gibi bir cevap verdi.

Mehmet isimli kullanıcı, Hakan Şükür’e, “Köpek bizim köpeğimiz ama başkasının kapısında havlıyor.” Cevabı verdi. Verilen bu cevap binlerce etkileşim aldı.