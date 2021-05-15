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Gündem FETÖ’cü hainlere tazminat tokadı
Gündem

FETÖ’cü hainlere tazminat tokadı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari FETÖ’cü Adil Öksüz, Ali Kalyoncu ve Turgay Sökmen hakkında açtığı tazminat talebinin yargılaması sürüyor. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, FETÖ’cü alçaklar hakkında 26 bin 923 lira tazminat talebi ile açılan davada hainlerin kaçak olduğunu belirtip, savunma yapmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:13:00 -
FETÖ’cü hainlere tazminat tokadı

 Haber Merkezi 

15 Temmuz akşamı giriştikleri darbe teşebbüsüyle devletimizi işgale açık hale getirmeye çalışanların ihanetinin hesabı soruluyor.

 O gece darbeci FETÖ’cülere karşı destansı bir mücadele veren emniyeti hedef alan hainlerin, kamu mallarına verdiği zarar mahkeme kararlarıyla da tescilleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM), FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari FETÖ’cü Adil Öksüz, Ali Kalyoncu ve Turgay Sökmen hakkında açtığı tazminat davası devam ediyor. Hainlerin 27 bin 923 lira  ödemesi talebi ile açılan davada, davalıların kaçak oldukları belirtilerek, davada savunma yapmaları için, kendilerine ilanen tebliğat yapılmasına karar verildi.

İlanda, “Yukarıda ismi yazılan davalılara tebliğat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir. Darbecilere karşı meşruiyet çerçevesinde hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimizin, demokrasi mücadelesi veren Emniyet Hizmetleri Mensupları ve çok sayıda vatandaşımızın şehit olduğunu, silahlı saldırılar neticesinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarına ait pek çok taşınır ve taşınmaz malın ağır zarar gördüğünü, davalıların haksız eylemleri sonucu EGM aleyhine 26 bin 923 lira zararların tazminine … karar verilmesini talep etmiştir” denildi. Dosyanın duruşması 9 Eylül’de Ankara’da yapılacak.


Yeni Akit Gazetesi
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