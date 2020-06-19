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Aktüel

FETÖ'cü hainin üzerinden servet çıktı

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan Orhan Ö. isimli şüpheli Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan baskın sonucu yakalandı. Üzerinden 796 bin lira ele geçirilen şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:43:00 -
FETÖ'cü hainin üzerinden servet çıktı

İstihbarat, TEM Şube ve TEM Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 18.15 sularında, Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/142 sayılı kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan aranan Orhan Ö. isimli şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Şüphelinin Bodrum'da bulunan adresinde arama yapıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı aramada iki adet cep telefonu, bir adet simkart, 560 bin lira nakit para, toplam 118 bin lira tutarında iki tane çek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılığa sevk edildi. Buradaki sorgusu da tamamlanan Orhan Ö. gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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