FETÖ'cü hainden kan donduran paylaşım!

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü sanıkları savunmalarında her türlü inkâr taktiği izlerken, yurt dışına kaçan bazı şüphelilerin açtığı hesaplardaki itiraflar dikkat çekiyor. John Lane sahte hesabını kullanan FETÖ’cü “Hayatımızı M.Kemal’in yolunda vatan uğruna harcadık, bir daha fırsat olsa aynısını seve seve yaparız” diye yazdı.

ABD merkezli ekonomik savaşa karşı tedbirlerini geliştiren Türkiye, yine aynı merkezli FETÖ’cü hainlerle mücadelesini aralıksız devam ettiriyor. Uzmanlar son zamanlarda örgüt içi talimatlarla yeni bir taktiğin hayata geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Uzmanlar, örgüt “Atatürkçü, sosyal demokrat, milliyetçi, muhalif kimliğe bürünün ve sosyal medya kampanyasını artırın” diye böyle talimat vermiş değerlendirmesini yaptı.

LAİKLİK YALANI ZIRH OLDU

Değerlendirmeyi destekleyen haberler ise yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin ifadelerinden geldi. Terörist sevici ülkelere kaçan hainler Times’a kendilerini “Biz ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistleriz” diye anlatmışlardı. Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerler de benzer ifadelerde bulunmuş ve kendilerini kamufle etmek için ‘Atatürk’ yalanını kullanmıştı. O hainlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ifadesinde “Kemalist parti yanlısı olduğunu, iltica ile mücadele ettiği için hedef olduğunu” ileri sürmüştü

HEDEF GÖSTERİYORLAR

Örgüt talimatı çerçevesinde Atatürkçü, milliyetçi, sosyal demokrat bir kullanıldığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle sosyal medya hesapları üzerinde yürütülen algı operasyonlarında kullanılan dile işaret etti. Örgüt, sahte hesaplar üzerinden FETÖ ile mücadelede öne çıkan Tümamiral Cihat Yaycı gibi isimleri de hedef haline getirmeye çalışıyor.

TWITTER’DEN İTİRAF

John Lane adlı sahte hesapta “Hayatımızı M.Kemal’in yolunda vatan uğruna harcadık, bir daha fırsat olsa aynısını seve seve yaparız. Ama sen şunu unutma: Kuvvetin koridorları senin gibi Cihat Yaycı yalakalarının sonradan onun ardından attığı küfürlerle az yankılanmadı. Bir gün sen de bunu ağlayarak öğreneceksin” paylaşımı dikkat çekti. Bu paylaşımında 15 Temmuz darbe girişiminin kendilerince yapıldığı itiraf edilirken, alınan talimatın gereği de yerine getirilerek “M.Kemal’in yolundayız” denildi.

SOSYAL MEDYADAN LİNÇ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uygulanan, Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği FETÖMETRE örgüte ağır darbeler vuruyor. Örgüt, FETÖMETRE’nin yaygınlaşmasını önlemek için Yaycı hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlar yapıyor.

Bazı twitter hesaplarında Cihat Yaycı’nın kendisi ve ailesine tehdit ve hakaret edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köpeği şeklinde karikatürler de çiziliyor.

OYUNLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İzmir merkezli operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda FETÖ’nün kripto yapılanması soruşturma dosyasında yer alan “buluntu flash bellek” çözülmüş ve içinden çıkan bilgiler tüyler ürpertmişti. İki yüzlü FETÖ’cülere o flash bellekte yer alan şu talimat verilmişti: Ne akacaksın ne de kokacaksın. Sorduğun soruların seni ele de verebilir olduğunu unutma. İşin sonunu Atatürk’e dayandırırsan kimse şüphelenmez.



