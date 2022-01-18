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Gündem FETÖ’cü hain, Sezen Aksu’ya sahip çıktı!
Gündem

FETÖ’cü hain, Sezen Aksu’ya sahip çıktı!

Hz. Adem ve Hz. Havva’ya cahil diyen Sezen Aksu’ya FETÖ firarisi Emre Uslu’dan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 15:32:00 -
FETÖ’cü hain, Sezen Aksu’ya sahip çıktı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Yıllarca insanların dini duygularını sömürerek ceplerini dolduran ve daha sonra seçilmiş hükümete darbe girişiminde bulunan FETÖ’cüler şimdi de sözde sanatçı Sezen Aksu’ya sahip çıkmaya başladı.

Her gün Türkiye aleyhinde paylaşımlar yapan vatan haini Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hz. Adem ve Havva o meyveyi cehaletten değil de bilerek mi yemişti de cenneten kovulmuştu? Bilerek Allah’ın dediğine karşı çıkana cahil değil de şeytan demiyor muyduk?” ifadelerini kullandı.

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