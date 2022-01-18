FETÖ’cü hain, Sezen Aksu’ya sahip çıktı!

YENİ AKİT ANKARA

Yıllarca insanların dini duygularını sömürerek ceplerini dolduran ve daha sonra seçilmiş hükümete darbe girişiminde bulunan FETÖ’cüler şimdi de sözde sanatçı Sezen Aksu’ya sahip çıkmaya başladı.

Her gün Türkiye aleyhinde paylaşımlar yapan vatan haini Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hz. Adem ve Havva o meyveyi cehaletten değil de bilerek mi yemişti de cenneten kovulmuştu? Bilerek Allah’ın dediğine karşı çıkana cahil değil de şeytan demiyor muyduk?” ifadelerini kullandı.