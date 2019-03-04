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FETÖ'cü hain itiraf etti: Gezi’ye destek verdik!

İstanbul Başsavcılığı’nın hazırladığı 'Gezi iddianamesi'nde FETÖ'cü Kurmay Yarbay Bülent Sevindik’in ifadeleri de yer aldı. Sevindik, FETÖ'nün kaosun devam etmesi için eylem yapan STK’lara destek verdiğini itiraf etti. Sevindik, Osman Kavala'nın olaylarda ‘akıl hocalığı’ rolünü üstlendiğini de belirtti.

04 Mart 2019 Pazartesi 08:16
FETÖ'cü hain itiraf etti: Gezi’ye destek verdik!

İtirafçı Kurmay Yarbay Bülent Sevindik, FETÖ’nün Gezi olaylarında meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum derneklerine destek verdiğini itiraf etti. Sevindik, Osman Kavala’nın eylemlerde ‘akıl hocalığı’ rolünü üstlendiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Parkı kalkışmasına yönelik hazırlanan iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü’nün eylemler sırasındaki izlediği örgüt stratejisi mercek altına alındı. Örgütün Gezi ile başlayan kaos sürecinin devam edebilmesi için üyelerine talimat verdiği ortaya çıkarken iddianamede FETÖ üyesi itirafçıların Gezi Parkı kalkışmasıyla ilgili verdikleri ifadelere yer verildi.

Savcılık yaptığı değerlendirmede FETÖ’nün Gezi kalkışmasını bir fırsat olarak gördüğünü, Gezi’den kısa bir süre sonra sırasıyla 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi ile doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canına kastedildiğine vurgu yaptı.

Olayları tahrik ettiler

Olayların başarıya ulaşması halinde hükümetin istifası veya erken seçim gibi bir sonuç meydana gelebileceği ifade edilen iddianameye göre, FETÖ Gezi parkı eylemleri başarısızlıkla sonuçlanınca sahneye kendisi çıktı. Gezi parkı kalkışmasında emniyetteki FETÖ üyeleri aracılığıyla orantılı ve yerinde müdahaleler yapılmasına engel olundu. Gezi kalkışmasına katılan grubun mağduriyet algısı oluşturmasına zemin hazırlanarak olaylar tahrik edildi.

Kurmay yarbay eylemlere katılmış

İzmir’deki bir FETÖ soruşturmasında ifade veren eski İstihbarat Kurmay Yarbay Bülent Sevindik ‘itirafçı’ olarak verdiği ifadede, örgütün Gezi’deki kaos ortamının devam edeceğini düşündüğünü, bu sebeple meydanlara çıkarak destek verdiğini anlattı.

Akıl hocalarıydı

Dönemin İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar da FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olmuştu. Dolar’ın Gezi Parkı’nda yaşananlarla ilgili de ifadesine başvuruldu. Dolar ifadesinde Osman Kavala’yı eylemlerde gördüğünü, müzakereciler arasında bulunduğunu ancak çok diyaloğa girmediğini söyledi. Dolar, Kavala’nın müzakerecilerin tıkandığı noktada onların danıştığı ‘akıl hocası’ olarak devreye girdiğine dikkat çekti.

‘Meydanlara çıkanlara destek veriliyor’

Sevindik, 2013-2014 yılında Bilgi Şube Müdürlüğü’nde görevli olduğu dönemde ‘Esat’ kod isimli örgüt abisiyle Ankara’da bir örgüt evinde görüştüğünü söyledi. Sevindik görüşmede, örgüt imamının kendisine, “Bu hükümet devrilmeli. Gezi olayları süreciyle başlayan kaos ortamı devam edecek. Meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum örgütlerine destek veriliyor. Eninde sonunda bu amaca ulaşılacak ve isteğimiz doğrultusunda hakimiyetimizin yoğun olduğu bir hükümet kurulmasına olanak sağlayacağız’ dediğini” aktardı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 08:16
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Bülent Sevindik
  5. FETÖ
  6. Gezi Parkı kalkışması
  7. Fetullahçı Terör Örgütü
  8. Osman Kavala
  9. 15 Temmuz darbe girişimi
  10. Gezi iddianamesi

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