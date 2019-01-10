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FETÖ'cü hain Enes Kanter köşeye sıkıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'cü hainleri kastederek yaptığı "Gidecek yeriniz kalmadı" açıklaması, ABD'de bulunan Enes Kanter'i titretti. CNN kanalına konuşan FETÖ'cü hain Enes Kanter, "Ben 2021 yılında Amerikan vatandaşı olacağım. Şu anda Amerika dışında Dünya'nın hiçbir yerinde kendimi güvende hissetmiyorum" dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 21:09

ABD'nin CNN kanalına konuşan FETÖ'cü hain Enes Kanter, "Ben 2021 yılında Amerikan vatandaşı olacağım. Bunun için Knicks taraftarına ve Amerikan vatandaşlarına destekleri için teşekkür etmek isterim. Şuan kendimi bir Amerikalı gibi hissediyorum çünkü buradayım. 2021 yılında Amerikan vatandaşı olacağım. Şu anda Amerika dışında Dünya'nın hiçbir yerinde kendimi güvende hissetmiyorum. Şimdilik 2021 yılına kadar beklemek zorundayım. Bekleyip göreceğiz." dedi.

"Gidecek yeriniz kalmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmasında "Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek." açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 8 dk önce
    SEN ZATEN AMERİKAN IN ÇOCUĞU OLMUŞSUN. AMERİKAN IN DOĞURDUKLARI. 2021 E GEREK YOK KORKMA. AMERİKA AJANLARINI KİMSEYE VERMEZ. AMERİKANIN KÖPEĞİ RAHAT OL.
  • mertmert13 dk önce
    Bu it soylarına idam gelsin.
  • HasanHasan13 dk önce
    Babasını reddeden bir şerefsizden ne beklenirki....

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