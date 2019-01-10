FETÖ'cü hain Enes Kanter köşeye sıkıştı

ABD'nin CNN kanalına konuşan FETÖ'cü hain Enes Kanter, "Ben 2021 yılında Amerikan vatandaşı olacağım. Bunun için Knicks taraftarına ve Amerikan vatandaşlarına destekleri için teşekkür etmek isterim. Şuan kendimi bir Amerikalı gibi hissediyorum çünkü buradayım. 2021 yılında Amerikan vatandaşı olacağım. Şu anda Amerika dışında Dünya'nın hiçbir yerinde kendimi güvende hissetmiyorum. Şimdilik 2021 yılına kadar beklemek zorundayım. Bekleyip göreceğiz." dedi.

"Gidecek yeriniz kalmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmasında "Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek." açıklamasında bulunmuştu.