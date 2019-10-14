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FETÖ’cü hain Ekrem Dumanlı YPG’li teröristleri savundu

ABD’de yaşayan FETÖ’cü hain Ekrem Dumanlı Barış Pınarı Harekatı’nın teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:06

Türkiye’nin güneydoğu sınırında güvenliğini inşa etmesi ve mültecileri yuvalarına kavuşturması için başlattığı Barış Pınarı Operasyonu dünyadaki tüm terör destekçilerini açığa çıkardı. ABD’de yaşayan FETÖ’cü hain Ekrem Dumanlı YPG’nin terör örgütü olup olmadığını sorgularken operasyonun teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kağıt üzerinde PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan bir çok ülke PKK/YPG için endişelerini dile getirip teröre destek verirken; bir başka terör örgütünün üyeleri de PKK'ya sahip çıktı.

ABD'de yaşayan FETÖ'nün önemli isimlerinden Ekrem Dumanlı sosyal medya üzerinden bazı açıklamalarda bulundu.

Dumanlı "operasyona karşı çıkanlar bozgunculuk yapar" fikrinin esas bozgunculuk olduğunu söylerken Barış Pınarı Harekatı ile yeni bir çatlağa gidildiğini iddia etti. Terör örgütü üyesi Dumanlı ayrıca YPG'nin terör örgütü olup olmadığını sorgularken operasyonun teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:06
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. FETÖ
  4. Ekrem Dumanlı
  5. PKK
  6. Barış Pınarı Operasyonu
  7. Barış Pınarı Harekatı
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