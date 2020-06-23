FETÖ’cü hain Asım Yıldırım'dan Ahmet Davutoğlu’na 'canlı yayın' teklifi
FETÖ’nün 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bavullarını toplayarak yurtdışına kaçan örgütün medya yüzlerinden olan Asıl Yıldırım’dan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na dikkat çeken bir teklif geldi.
FETÖ’nün yayın organı 'Samanyolu' televizyonunda spikerlik yapan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan Asım Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na çok konuşulacak bir teklifte bulundu.
Canlı yayın teklifi
FETÖ'cü Yıldırım, sosyal medya hesabından Davutoğlu’na ‘canlı yayın’ teklifinde bulunduğunu açıkladı.
Teklifi Twitter hesabından duyuran Yıldırım şunları yazdı;
"Kıymetli takipçiler... ne dersiniz? Sayın @Ahmet_Davutoglu'nu canlı yayında sorularımızı cevaplamaya davet ettim. Sizce katılır mı?"
FETÖ'cüler ikiye bölündü
Davutoğlu’nun Yıldırım’ın teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken sosyal medyaki FETÖ’cüler ise fikir ayrılığına düştü. Bir kısım FETÖ’cü ‘mutlaka katılmalı’ derken, bir kısım FETÖ’cü ise Davutoğlu’na kin kustu.
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