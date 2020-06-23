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Siyaset

FETÖ’cü hain Asım Yıldırım'dan Ahmet Davutoğlu’na 'canlı yayın' teklifi

FETÖ’nün 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bavullarını toplayarak yurtdışına kaçan örgütün medya yüzlerinden olan Asıl Yıldırım’dan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na dikkat çeken bir teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:31:00 - 2020-06-23 10:52:23
FETÖ’cü hain Asım Yıldırım'dan Ahmet Davutoğlu’na 'canlı yayın' teklifi

FETÖ’nün yayın organı 'Samanyolu' televizyonunda spikerlik yapan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan Asım Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na çok konuşulacak bir teklifte bulundu.

Canlı yayın teklifi

FETÖ'cü Yıldırım, sosyal medya hesabından Davutoğlu’na ‘canlı yayın’ teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Teklifi Twitter hesabından duyuran Yıldırım şunları yazdı;

"Kıymetli takipçiler... ne dersiniz? Sayın @Ahmet_Davutoglu'nu canlı yayında sorularımızı cevaplamaya davet ettim. Sizce katılır mı?"

FETÖ'cüler ikiye bölündü

Davutoğlu’nun Yıldırım’ın teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken sosyal medyaki FETÖ’cüler ise fikir ayrılığına düştü. Bir kısım FETÖ’cü ‘mutlaka katılmalı’ derken, bir kısım FETÖ’cü ise Davutoğlu’na kin kustu.

yeniakit.com.tr

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Yorumlar

meleknur

KIYIDAN KENARDAN SİYASET GİRİŞİMİ
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meleknur

YILDIRIM OKUDUĞU HİKAYELERE BENZEMESİN. MEĞERSEM HEPSİ BİR HİÇMİŞ. DİNE HIZMETTE BİR HİÇMİŞ. VATANA DARBEYE KALKIŞMIŞ ONCA KİŞİ ŞEHİT EDİLMİŞTİ. KENDİ ASKERİN KENDİ ÜLKENİN MİLLETİNİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ŞEHİT ETTİLER! BUDAMI YALAN!
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