FETÖ’cü generalden bomba itiraf! “Rütbemi o taktı ben de elini öptüm”

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunda rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.

AA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüte dair bildiklerini soruşturmayı yürüten savcıya anlattı.

Atasoy savcılıktaki ifadesinde, 1988 yılında lisede okuduğu dönemde o zaman "cemaat" olarak bildiği yapıyla tanıştığını, 2015'e kadar örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kod adı: Servet

Örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullandığını aktaran Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de bunun üzerine Gülen'in elini öptüğünü söyledi.

Kurmaylık sınav soruları servis edildi

O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde birçok görev aldığına işaret eden Atasoy, 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu kaydetti.

Atasoy, bağlı olduğu mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını ayrıca çok sayıda operasyonel hat da kullandığını itiraf etti.

Örgütün iki kez katalog evliliği yapması için yönlendirdiğine değinen Atasoy, görüştüğü örgüt mensubu kadınlarla anlaşamadığından evlenmediğini mevcut evliliğinin örgütsel bir evlilik olmadığını belirtti.

Serdar Atasoy, darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu, darbeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

Atasoy, FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde bulunduğu süre zarfında bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok kişiyi teşhis etti.